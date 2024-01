FIRENZE (ITALPRESS) – Il primo obiettivo per il 2024 “è innanzitutto ricostruire e ritrovare armonia ed equilibrio nelle zone che sono state alluvionate il 2 novembre scorso, con la possibilità di risistemare argini dei fiumi, ma anche di creare tutti gli interventi, vasche e casse di compensazione, che possano garantire sicurezza, e dall’altro garantire il sostegno economico a famiglie ed imprese che hanno subito complessivamente più di due miliardi di danni”. Lo ha detto all’Italpress il governatore toscano Eugenio Giani parlando degli obiettivi che la sua Regione si è prefissata di raggiungere per il 2024. “In secondo luogo puntare sul sistema sanitario che abbiamo tenuto attraverso la manovra della legge finanziaria, garantendo i suoi livelli di eccellenza. Anche in questi giorni l’Agenas ha individuato la Toscana fra le prime tre realtà regionali con i sistemi sanitari-ha aggiunto Giani-. Vogliamo abbassare le liste d’attesa cercando di ricreare un equilibrio fra territori ed ospedali evitando quindi l’ingolfamento ai pronto soccorso che vediamo in questi giorni. In terzo luogo noi siamo nell’anno delle infrastrutture e quindi l’Alta velocità l’abbiamo fatta ripartire dopo che si era in qualche modo impaludata la ‘talpa’ escavatrice”.

“Con la nuova struttura, denominata Iris – aggiunge – stiamo penetrando nel ventre di Firenze per garantire il sottovia che consenta piu’ treni e più libertà di movimento ai treni regionali e provinciali in quello che è il sistema ferroviario di superficie; stiamo impostando quello che è l’allargamento della Firenze-Prato-Pistoia con la terza corsia e stiamo realizzando tutta una serie di interventi di viabilità nella Valdinievole, nell’area del grossetano con il Cipressino dalla E78 all’Amiata, sulla costa con interventi a Pisa e Livorno”. Un altro obiettivo della Regione Toscana per il 2024 riguarda “la cultura, e quindi la Toscana che diventa ed è sempre più attrattiva nel mondo e contemporaneamente quel livello della solidarietà che con gli interventi nel sociale che stiamo sviluppando nelle nostre comunità danno alla Toscana un profilo di una grande eccellenza sul piano dei servizi e delle eccellenze, ma anche dal grande cuore perché non lascia indietro nessuno”.

