Toscana, Giani “Costi del Tpl sarebbero contenuti con investimenti dei comuni e delle province”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La Regione Toscana ci mette ogni anno per contenere i costi del Tpl 145 milioni. I Comuni e le Province ce ne mettono 44. Forse se vi fosse uno sforzo anche da parte loro di avvicinarsi a quanto ci mette la Regione Toscana noi potremmo contenere i costi, quantomeno quelli degli abbonamenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, parlando dell’approvazione da parte della giunta regionale toscana dell’aumento della tariffe del tpl su gomma, servizio quest’ultimo gestito da Autolinee Toscane.

L’aumento del costo delle tariffe di biglietti ed abbonamenti da parte di Autolinee Toscane, l’azienda che gestisce il Tpl in Toscana, “è previsto nel contratto, non l’ho fatto io – ha aggiunto Giani-. Un contratto che prevede che anche il costo dei biglietti del trasporto pubblico deve essere relazionato all’inflazione e agli aumenti Istat. Noi abbiamo ottenuto per 3 anni” il costo delle tariffe invariato.

“Se io fossi andato a contenzioso con l’ente che gestisce Autolinee Toscana, per l’eventuale non rispetto del contratto, avremmo perso e sarebbe stato peggio”.

-Foto IPA Agency-

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