Toscana, Giani “Con gli investimenti sulle infrastrutture speriamo di essere sempre più competitivi”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Io sono orgoglioso che la Regione Toscana sia stata il maggior contribuente” per la realizzazione della variante di Grassina, “l”ente che ha messo più risorse e che poi in realtà attraverso l’appalto fatto dalla provincia, oggi città metropolitana, attraverso l’impegno costante del Comune di Bagno a Ripoli venga a maturazione oggi a inaugurazione in questo primo lotto”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine dell’inaugurazione odierna della variante di Grassina a Firenze. “Sarà davvero una rivoluzione nel sistema di viabilità che potrà evitare quello che è la congestione del borgo di Grassina nell’andare verso il Chianti-ha aggiunto Giani-, ma contemporaneamente ovviamente sarà anche un elemento di straordinaria qualità della vita per una parte di Firenze che vede molti servizi e quindi necessità di utilizzo da parte dei cittadini. Basti pensare che siamo nella zona dell’ospedale di Ponte a Niccheri”.

Sempre in tema di viabilità Giani ha ricordato: “Come regione abbiamo messo le risorse anche per il secondo lotto di questo intervento, ma contemporaneamente le abbiamo previste” nella recente legge di bilancio regionale “per tutta una serie di strade anche nell’area metropolitana fiorentina, penso alla strada 107, quella che va da Vaglia verso Barberino oppure le infrastrutture legate alla Firenze-Pisa-Livorno, penso poi se andiamo oltre l’area fiorentina a quello che abbiamo previsto per tutto il collegamento della Val di Nievole con la zona della Val d’Elsa o il raddoppio della strada che da Siena porta a Grosseto. Speriamo davvero che con la modernizzazione delle infrastrutture, sia viarie che ferroviarie, la Toscana possa essere sempre più competitiva e bella”.

