Toscana, Giani “A settembre presenterò la legge sulla rigenerazione verde delle città”

FIRENZE (ITALPRESS) – “A settembre voglio presentare la legge sulla rigenerazione verde che punta a investimenti perché le città possano uscire dalla cappa di calore attraverso nuove piante che, da un punto di vista ambientale, possano” favorire “temperature più basse” nelle zone che oggi “sono esasperate dal cemento, dall’asfalto, da un eccesso di concentrazione urbana”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa nella sede del Lamma a Firenze. A chi gli ha chiesto cosa potrà fare la Regione Toscana in tal senso, Giani ha risposto: “Sicuramente incrementare quello su cui già siamo primattori a livello nazionale, ovvero la realizzazione di laghi, laghetti, invasi per fronteggiare i periodi di siccità. In Toscana abbiamo 67 milioni di metri cubi di acqua ritenuti dal lago di Bilancino, 135 milioni metri cubi d’acqua ritenuti da Montedoglio” e “già stiamo pensando al lago nella Valdambra” e a “una serie di interventi che possano darci acqua in modo capillare e diffuso”, conclude.

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