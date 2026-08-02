È morto Mattia Maestri, il bimbo in stato vegetativo da 9 anni dopo aver mangiato un formaggio a latte crudo contaminato

TRIESTE (ITALPRESS) – È morto Mattia Maestri, il bambino di 13 anni rimasto 9 anni in stato vegetativo dal 2017 dopo aver contratto una grave infezione da Escherichia coli in seguito al consumo di un formaggio a latte crudo contaminato. Dopo nove anni di cure e di battaglie, il suo cuore ha smesso di battere. A darne notizia sul quotidiano Il T il padre, Giovanni Battista Maestri: “Il nostro Mattia ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa”.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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