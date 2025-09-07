Toscana, Giani “120 interventi per 160 milioni sulle scuole”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La Regione Toscana si presenta all’apertura delle scuole con 120 interventi di edilizia scolastica finanziati e un contributo erogato a comuni e province per oltre 160 milioni di euro nel corso della legislatura”. Lo ha detto il presidente e candidato della Regione Toscana, Eugenio Giani, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. “Abbiamo accolto tutte le richieste di intervento provenienti dagli enti locali – ha proseguito Giani -. Dei 120 interventi, 50 sono già completati e 70 sono in corso di realizzazione. Tra gli interventi già completati, 13 hanno permesso la realizzazione di nuove costruzioni e ampliamenti, mentre altri 30 hanno finanziato opere di ristrutturazione e adeguamento di edifici esistenti. Per consentire l’esecuzione dei lavori, abbiamo inoltre supportato gli enti finanziando il noleggio o l’acquisto di strutture provvisorie per oltre 600mila euro, oltre a concedere contributi per lo sviluppo della progettazione”.

