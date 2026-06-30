Toscana, Giani “Rispettato l’obiettivo sulla realizzazione delle case di comunità”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Nel primissimo Piano di ripresa e resilienza erano previste 77 case e comunità. Quando iniziò la guerra Ucraina-Russia, e quindi vi fu quell’anno di fortissima lievitazione dei prezzi, era il 2024, ci rendemmo conto che dovevamo selezionare, non potevamo reggere l’impegno economico di case di comunità progettate per tre milioni e che si vedeva andavano a costarne quattro. Di conseguenza fu fatta una revisione generale del piano che da 77 le portò a 70, concentrando le risorse di quelle che non facevamo più su quelle che ritenevamo fossero presenti. Da quel numero 70, oggi noi rispettiamo gli obiettivi”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine dell’inaugurazione della nuova casa di comunità in viale Europa a Firenze.

“In Toscana ci saranno 70 interventi che vengono certificati -ha aggiunto Giani-, alcune nuove come queste, altre ristrutturazioni, come quella inaugurata ieri, Dallapiccola a Firenze, dove c’è stata una ristrutturazione funzionale, ma tutte costituiscono la rete della sanità territoriale, della sanità di prossimità, del cittadino che può trovare la casa e comunità prima per i propri servizi di andare a ingolfare l’ospedale e soprattutto il pronto soccorso”.

-Foto IPA Agency-

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