Torselli “Sulla competitività europea vanno superate le ideologie”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “Competitività europea” non è solo uno slogan. È la parola chiave attorno a cui ruota l'intera legislatura appena iniziata al Parlamento europeo, e per Francesco Torselli, eurodeputato di Fratelli d'Italia, rappresenta il punto di svolta rispetto a un decennio di scelte “ideologiche” che hanno indebolito il sistema produttivo del Vecchio Continente. Intervistato da Claudio Brachino per Primo Piano Europa, format televisivo dell'agenzia Italpress, Torselli traccia un bilancio critico delle politiche comunitarie passate e indica le priorità della nuova agenda: energia, sovranità digitale e semplificazione normativa. “Questa legislatura si è aperta, a differenza della precedente, introducendo la parola competitività", spiega Torselli. “Arriva dal report di Mario Draghi e si fonda su un ragionamento che i conservatori portavano già avanti nella scorsa legislatura: l'Europa non può imboccare strade cieche innamorandosi di un'ideologia. Il principio della decarbonizzazione è valido, rendere il pianeta più sostenibile è giusto, ma non puoi perseguire questo obiettivo senza tener conto delle conseguenze sulle nostre industrie”. sat/mrv