ROMA (ITALPRESS) – L’obiettivo è sempre lo stesso: “Vogliamo divertirci e far divertire la famiglia, che vorremmo mettere tutta insieme sul divano per guardare il programma – dice Carlo Conti – Spesso ce l’abbiamo fatta, andiamo avanti su questa strada”. Venerdì sera prende il via la 15° edizione del suo “Tale e quale show”, che ha presentato questa mattina negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma.

Con lui il cast al completo a partire dall’inedita coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli cui verranno affidate le imitazioni di “coppie impossibili”. Per capirsi, si comincia venerdì con Lucio Corsi e Luciano Pavarotti che canteranno “Volevo essere un duro”: “Senza togliere niente a nessuno, voglio fare un ringraziamento particolare a Flavio Insinna” dice Conti, presentando tutti gli altri “protagonisti non concorrenti perché questo è uno show e con loro faremo spettacolo”

Ci sono l’ex gieffina Pamela Petrarolo, già protagonista di “Non è la Rai” (nella prima puntata sarà Noemi); la tiktoker Marina Valdemoro Maino (imiterà Lady Gaga); la showgirl Carmen Di Pietro (imiterà Madonna) che torna dopo l’esperienza dello scorso anno (“È la nostra ripetente” dice Conti); la schermitrice e modella Antonella Fiordelisi (sarà Gaia); l’attore e cantante Samuele Cavallo (sarà Sal Da Vinci), già nel cast di “Un posto al sole” (imiterà ; il conduttore Gianni Ippoliti (sarà Tony Dallara); l’attore e conduttore Peppe Quintale (imiterà Elvis Presley); e il duo musicale della Donatella che imiteranno Alessandra Amoroso e Serena Brancale.

A giudicare le loro performance sarà la giuria formata da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio più, a partire dalla seconda puntata, un quarto giudice in arrivo dal mondo dello spettacolo. Conti conclude: “Questa è la prima stagione di “Tale e quale” dopo la scomparsa del re del varietà, Pippo Baudo. Dedicheremo a lui questa edizione del programma”.

