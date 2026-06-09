Boom social e streaming per G. Mineiro, l’album “E’ O G.” scala le classifiche

MILANO (ITALPRESS) – G. Mineiro si candida a diventare una delle nuove stelle della musica italiana. La sua hit “Splinter Cell” è entrata nella top 10 di Spotify Italia (con altri tre brani dell’artista presenti nella Spotify 200), mentre su TikTok il pezzo si posiziona al terzo posto tra i più visti della settimana, con oltre 260 mila creazioni. Ottimi risultati anche su Apple Music Italia, dove ben quattro tracce del suo primo progetto ufficiale, “È O G.”, figurano nella top 100.

Il disco introduce in Italia il “Funk BH”, un sottogenere minimalista e ricco di bassi originario di Belo Horizonte. “Il titolo del disco è un gioco sul fatto che chi si presenta sia Edoardo o G. Mineiro, la persona o l’artista. Lascio decidere al pubblico chi prenda il sopravvento”, spiega il cantante. “La mia musica è una reinterpretazione del funk del mio Paese, il Brasile. Ho vissuto dove c’è la fame, dove bisogna arrangiarsi, e ho deciso di ricreare questi suoni in Italia per raccontare il mio presente in modo diretto. È un invito a fare festa tutti insieme”. Tra le tracce principali dell’album spiccano “Malpensa” e “Pique Meccanico”, quest’ultima realizzata in collaborazione con i Loreto Paradiso (aka Selton).

Classe 2001, G. Mineiro è un artista italo-brasiliano di seconda generazione cresciuto tra lo Stato di Minas Gerais, Torino, Milano e la Liguria. Il suo stile unisce slang italiano e portoghese con riferimenti alla spiritualità. Lo scorso aprile, il singolo “Scendo e cerco un’altra” (EMI Records Italy/Universal Music Italia) ha superato i 762 mila streaming su Spotify, confermando l’hype attorno all’artista in vista dei prossimi appuntamenti live.

– foto ufficio stampa Universal Music Italia –

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