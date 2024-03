ROMA (ITALPRESS) – Cominceranno a fine aprile le riprese di “Sandokan”, una serie evento internazionale prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. La serie, adattamento della storica saga scritta da Emilio Salgari, vedrà protagonista l’attore turco Can Yaman nel ruolo del protagonista. Le riprese si terranno anche in Calabria, dove – nell’area industriale di Lamezia Terme, che farà da scenografia per parte delle riprese – è da poco iniziata la ricostruzione della colonia inglese di Labuan, il luogo dove Salgari ambientò i romanzi del ciclo malese. Lux “approda” per la prima volta in questa regione, con il sostegno della Film Commission e della Regione Calabria, partner cruciali per l’operazione.

“Sandokan è un progetto di grande intrattenimento che farà sognare gli spettatori conducendoli in mondi lontani e incontaminati, raccogliendo tutta la famiglia davanti alla tv – ha dichiarato Luca Bernabei, Amministratore Delegato di Lux Vide – La serie ha attraversato un lungo processo di sviluppo che ci ha permesso di adattare l’iconica saga di Sandokan in una serie tv internazionale con un approccio fortemente contemporaneo”.

Anche Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha espresso la propria soddisfazione: “Torna Sandokan! La gioia dell’annuncio dell’inizio delle riprese si unisce a quella per il ritorno di un titolo straordinario della storia della Rai in una versione totalmente rinnovata. Un grande evento che illuminerà la prossima stagione del servizio pubblico”.

“Si tratta di un importante progetto che la Fondazione Film Commission ha deciso di sviluppare, sia dal punto di vista industriale quanto promozionale, con un partner di primo livello nel settore dell’audiovisivo – ha aggiunto Luciano Vigna, Direttore Generale della Calabria Film Commission. – Con il backlot della Lux che ospiterà le scenografie della prestigiosa serie si inaugura una prima fase di costruzione degli Studios cinematografici nella zona industriale ex Sir di Lamezia Terme che, parallelamente, in questi giorni ha dato il via alla cantierizzazione dei teatri di posa e degli studi di post-produzione. Le riprese della serie interesseranno anche altre località della regione, lungo le coste e nelle aree interne, così da consentire una più ampia promozione dell’immagine e del paesaggio della nostra bellissima Calabria”.

-foto ufficio stampa Lux Vide-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]