Esce su vinile l’album “Le Nostre Emozioni” di Al Bano e Romina Power

ROMA (ITALPRESS) – Esce per la prima volta l’edizione in Vinile dell’album di Al Bano & Romina Power distribuito da Erga su licenza di Al Bano Carrisi Productions. Le Nostre Emozioni fu pubblicato solo in CD nel 2007 su etichetta Steamroller. Si tratta della raccolta dei grandi successi che hanno reso celebre la coppia d’amore, di vita e di voci, più iconica di sempre. Il Vinile include le canzoni che i due artisti hanno saputo regalarE nel corso degli anni. Un album nostalgico ed emozionante che ripercorre la storia d’amore e musica di Albano e Romina Power. Nel Lato A abbiamo Nel Sole, primo grande successo di Al Bano targato 1967 e capace di vendere oltre 1 milione di copie. Felicità, seconda classificata a Sanremo 1982 e successo planetario, Granada dream, Prima notte d’amore e la struggente Ave Maria. Al Bano vince Sanremo con Ci Sarà nel 1984 ovviamente in coppia con Romina Power, ed è l’ultimo brano di questo lato.

Il Lato B include i brani Mattino, Sharazan, Libertà e Nostalgia canaglia, vera hit di caratura internazionale. Come ti desidero e Acqua di mare chiudono questa antologia di successi.

Le edizioni in Vinile di Erga sono anche pensate per essere custodite ed ascoltate nella propria macchina: sul retro della copertina del Vinile è disponibile l’ascolto immediato dell’intero disco tramite QR Code accessibile da ogni dispositivo mobile per la riproduzione audio bluetooth. E tramite QR Code è possibile accedere all’ascolto della bonus track che è Nel Perdono. Grande rock ballad che raggiunse il secondo posto al Festival di Sanremo del 2007 alle spalle di Simone Cristicchi vincitore con il brano Ti regalerò una rosa.

– foto IPA Agency –

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