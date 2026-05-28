ROMA (ITALPRESS) – Al grido di “per quest’anno non cambiare”, con tanto di musica del celebre brano di Piero Focaccia, il direttore dell’Intrattenimento Daytime della Rai Angelo Mellone questa mattina ha presentato i programmi che vedremo quest’estate nell’arco della giornata, dal mattino al preserale: “Non ci sono più i tre mesi di vacanza che c’erano una volta, l’idea di una televisione che chiude per ferie è antica” ha detto Mellone che, poi, ha rivendicato (a uso e consumo della stampa ma, forse, anche della stessa Rai) i successi dei tre anni della sua “direzione operaia, artigianale. Noi facciamo programmi a basso budget, lavoriamo H24 sette giorni su sette, siamo un po’ la spina dorsale su cui l’azienda poi monta programmi spesso con titoli roboanti e budget molto alti. Ma gli ascolti del daytime a volte sono superiori a quelli di alcuni programmi di prima serata”.

L’elenco dei successi, assicura, è lungo e comprende anche programmi che ha ereditato ma nei quali “si scoprono sorprese come, ad esempio, “L’eredità” che si sta congedando, per poi tornare (da luglio, in access prime time, al posto di “Affari tuoi”, ndr), con gli ascolti più alti degli ultimi 15 anni. E, poi, ci sono i programmi di Elisa Isoardi, Nunzia Di Girolamo, Tiberio Timperi, Caterina Balivo (“”La vola buona” costa poco ma nessuno ne celebra i successi”), Pierluigi Diaco, Milo Infante (“ormai è un carrarmato”) e Andrea Delogu che, “con “La porta magica” ha portato la fascia dall’1,8% al 4,2%”. Il tutto, assicura, con grande spirito di collaborazione perché “nessun conduttore è capo di un programma ma un collaboratore tenuto a lavorare in squadra, non ci sono sovrani assoluti”.

Dopo le rivendicazioni, i titoli che, al netto di due o tre novità, sono le edizioni estive dei programmi invernali perché “l’estate non è più una stagione minore e le edizioni estive hanno la stessa dignità delle altre”. La novità principale ha il volto di Manuela Moreno chiamata in extremis a condurre “La vita in diretta” (dal 29/6). New entry in Rai per Vittorio Brumotti che condurrà “Italia A/R”, viaggio su due ruote alla scoperta delle bellezze del nostro Paese. I ritorni eccellenti sono quelli di Alessandro Greco, confermato alla guida di “Unomattina” con Carolina Rey (dal 29/6) e di Pino Insegno ancora con “Reazione a catena” (dal 3/6, per i 20 anni del programma inizialmente vedremo giocare i campioni delle edizioni precedenti). Sono nuovi “Linea Med” (dal 30/5), spin off di “Linea Blu – Porti d’Italia” (dal 13/6 con Donatella Bianchi e Livio Beshir) affidato ad Angela Tuccia e Giulia Teri; “Camper Osteria Italia” (dal 1°/6, gara tra osterie con Peppone Calabrese) e “Lo spazio dei talenti”, programma sul talento delle persone con disabilità condotto da Fabrizio Bracconeri ,in arrivo dalla rubrica “Siamo tutti abili”, dedicata al tema della disabilità e dell’inclusione sociale all’interno di “BellaMa’”. Tornano, infine, “1mattina news” (dal 29/6 con Greta Mauro e Giampiero Scarpati), “Uno Mattina weekly” (dal 6/6) con Lorella Boccia, Massimiliano Gallo e Giulia Bonaudi; “Musica mia” (dal 30/5, con Lorella Boccia e Marco Conidi), “Linea Verde” (dal 14/6, con Margherita Granbassi e Tinto), “Linea Verde Sentieri” (dal 13/6, con Lino Zani e Giulia Capocchi.

Una nota in chiusura è per Alessandro Greco. A chi gli chiede come mai il conduttore venga utilizzato solo in estate, Mellone risponde: “Il talento di Alessandro è indubbio, tant’è che lo abbiamo riaccolto su Rai1. Facciamo tanti programmi ma, per un conduttore che entra, uno ne esce. Un pezzo alla volta dobbiamo favorire il ricambio generazionale, fare in modo che anche volti nuovi trovino spazio. Quando riusciremo a lavorare anche sulla rimodulazione dell’offerta di Rai2 si apriranno nuovi spazi”.

– foto xf6/Italpress –

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