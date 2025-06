Torna Puglia Showcase, Emiliano “Una grande vetrina per tutta la regione”

BARI (ITALPRESS) – È stata presentata questa mattina nella sala di Jeso del palazzo della presidenza della Regione Puglia l’edizione 2025 di Puglia Showcase, la vetrina di teatro e danza contemporanea pugliese, un invito alla scoperta, al confronto, alla visione. Per quattro giorni, dal 2 al 5 luglio 2025, il Teatro Comunale di Cisternino Paolo Grassi, il Teatro Verdi di Martina Franca e la dimora di Carlo Formigoni in Valle d’Itria saranno lo sfondo del progetto di Regione Puglia – Assessorato alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, ideato e realizzato da Puglia Culture. Questa edizione è infatti in collaborazione con il Comune di Cisternino, il Comune di Martina Franca, il Comune di Ostuni, oltre che con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro –Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica e in partnership con ANCT (Associazione Nazionale Critici di Teatro) e l’Ordine dei Giornalisti Puglia.

Undici compagnie, dodici spettacoli, quattro giorni di visioni e dialoghi vedranno protagonisti artisti, operatori culturali, critici e spettatori e metteranno in condivisione pratiche e riflessioni sul presente e sul futuro della scena contemporanea. In particolare, protagoniste dell’edizione 2025 saranno 11 compagnie pugliesi con altrettante produzioni, selezionate attraverso avviso pubblico dalla commissione composta da Alberto Benedetto (direttore di produzione del Piccolo Teatro di Milano), Valeria Ciabattoni (direttrice del circuito multidisciplinare CEDAC – Sardegna), Aldo Miguel Grompone (esperto di teatro e relazioni internazionali), Carmen Romero (direttrice generale della Fundación Teatro a Mil – Cile). L’edizione 2025 di Puglia Showcase è dedicata a Carlo Formigoni pioniere e maestro del teatro ragazzi e della pedagogia teatrale, figura cardine della cultura teatrale italiana.

“Una vetrina – scrive in una nota il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – non solo per le nostre eccellenze dello spettacolo dal vivo ma per tutta la nostra Regione, che vive di relazioni e di contaminazioni felici e per questo è lieta di ospitare eventi come Puglia Showcase, che è orgogliosamente radicato sul territorio ma che al tempo stesso ha un respiro internazionale, come dimostra l’intitolazione all’indimenticato maestro Carlo Formigoni. Mai come in questo momento abbiamo bisogno del teatro e della danza, intanto perché non dimentichiamo che l’impresa creativa rappresenta una parte vitale del sistema economico pugliese, ma soprattutto perché il teatro-danza rientra fra le forme più alte e più antiche di fare politica, non crea barriere o divisioni e veicola da sempre messaggi di pace, a maggior ragione in un progetto senza frontiere come quello che andrà in scena a Martina Franca e a Cisternino”.

“L’iniziativa – aggiunge l‘assessore regionale alla Cultura Viviana Matrangola – punta a sostenere la circuitazione nazionale e internazionale di alcune tra le maggiori compagnie del nostro territorio, selezionate nei mesi scorsi attraverso un avviso pubblico. In questo modo promuoviamo l’identità creativa della Puglia e rafforziamo la solidità del nostro sistema di imprese culturali”.

-Foto xa2/Italpress-

(ITALPRESS).