Torna Maturadio, il podcast di Radio 3 e Treccani pensato per la maturità

ROMA (ITALPRESS) – Da domani Maturadio si arricchisce di dieci nuove lezioni dedicate alla letteratura francese, che si aggiungono alle 250 puntate già disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme e pensate per accompagnare studentesse e studenti verso l’esame di maturità. Il podcast, realizzato da Rai Radio3 e dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani su progetto del Ministero dell’Istruzione, mette a disposizione una decina di playlist dedicate alle principali discipline scolastiche – storia, scienze, storia dell’arte, italiano, filosofia, greco, latino, matematica, fisica e inglese – e agli argomenti più studiati per la maturità. Dalla geometria euclidea alla poetica di Giacomo Leopardi, dai principi della dinamica all’Italia repubblicana, dall’Astrattismo di Kandinskij alle Satire di Giovenale, le lezioni alternano spiegazioni, letture ed esempi pratici attraverso le voci di attori e professionisti del mondo degli audiolibri come Valerio Mastandrea, Daniele Parisi, Claudio Morici e Gioia Salvatori.

Le nuove puntate, affidate alla voce dell’attrice Valentina Carnelutti, ripercorrono i profili di alcuni dei grandi autori della letteratura francese: Honoré de Balzac, Guy de Maupassant, Gustave Flaubert, Émile Zola, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Marcel Proust, Louis-Ferdinand Céline, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Treccani e Christian Raimo – e, per alcune lezioni, con il contributo dell’associazione culturale Laudes – ha offerto un supporto agli studenti durante gli anni della pandemia. Ancora oggi, Maturadio continua a essere tra i podcast più ascoltati nei giorni che precedono l’esame di Maturità.

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(ITALPRESS).