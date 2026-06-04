Premio letterario “Democrazia e Libertà” a “L’uomo che arrestò Mussolini” di Mario Avagliano

ROMA (ITALPRESS) – Mario Avagliano vince il Premio Letterario “Democrazia e Libertà” con il volume L’uomo che arrestò Mussolini (Marlin Editore). Il riconoscimento è stato assegnato al libro, giunto alla sesta edizione, nella Sezione Narrativa. L’uomo che arrestò Mussolini racconta la storia intrepida del tenente colonnello dei carabinieri Giovanni Frignani, dalle trincee del Piave all’arresto di Mussolini, dalla Resistenza clandestina a Roma alle Fosse Ardeatine, forse a causa del tradimento di una bionda spia tedesca.

La motivazione del Premio: “La giuria ringrazia Mario Avagliano per aver trasformato il rigore della ricerca d’archivio in racconto avvincente, riportando alla luce una figura troppo a lungo rimasta nell’ombra. Restituendo a Giovanni Frignani il suo posto nella memoria nazionale, l’autore rende giustizia a un’intera tradizione di servizio allo Stato che seppe farsi Resistenza, e ci insegna che l’onore non è obbedienza al potere ma coerenza con la coscienza”.

“Questo premio è un riconoscimento alla memoria di Giovanni Frignani e di tutti coloro che, anche dentro le istituzioni dello Stato, seppero dire no al fascismo. Credo profondamente che la ricerca storica debba riportare alla luce figure dimenticate e trasformare gli archivi in storie vive, capaci di interrogare il presente. Ricevere il Premio storico-letterario “Democrazia e Libertà” per L’uomo che arrestò Mussolini rappresenta quindi per me un riconoscimento particolarmente significativo, perché premia non soltanto un libro, ma un’idea di storia civile e pubblica che appassiona e avvince il lettore con forza narrativa ma con rigore storico”, dichiara Mario Avagliano.

Il Premio “Democrazia e Libertà” è organizzato dalla FIAP (Federazione Italiana Associazioni Partigiane) in collaborazione con il Centro Altiero Spinelli del Dipartimento SARAS di Sapienza Università di Roma, e nasce in occasione dell’ottantesimo anniversario del Referendum del 2 giugno 1946, con l’intenzione di valorizzare opere dedicate alla Resistenza, alla nascita della Repubblica, alla Costituzione e alla conquista del voto alle donne.

– foto Simona Cappuccio Ufficio stampa –

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