BARI (ITALPRESS) – Un premio internazionale per raccontare e valorizzare i talenti della Puglia: anche quest’anno torna il Premio “Margherita d’Oro”, in programma per il 24 agosto nell’omonima città della Regione.

I premiati di questa edizione sono uomini e donne della Puglia che hanno scalato le vette della professione e dello sport: calcheranno il palco per la premiazione e per condividere con il pubblico le loro esperienze, le loro storie, l’impegno e i successi. Si tratta di Salvatore Camporeale, Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito, Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito; Marisa Lisi Melpignano, Fondatrice di Borgo Egnazia e altre strutture ricettive di lusso; Andrea Prencipe, già Rettore Università Luiss Guido Carli; Francesco Fortunato, marciatore olimpico a Tokio 2021 e bronzo agli ultimi Europei di Roma; Nicola Conversa, attore, sceneggiatore e regista; Paola Ferrulli in arte Paola Effe, cantautrice.

L’evento sarà ricco di sorprese in grado di coinvolgere il grande pubblico: un momento di condivisione tra istituzioni e comunità in una terra che, come la Puglia, è da sempre culla di arti e di saperi. Con i vincitori, infatti, ci saranno artisti di livello nazionale e internazionale che si esibiranno durante la serata il cui leitmotiv sarà la sostenibilità.

Ogni anno il Premio assume, infatti, una connotazione diversa e diventa portavoce di messaggi e di ispirazione su temi di primaria attualità ed importanza: nel 2022 il tema individuato fu la legalità, nel 2023 il filo conduttore fu invece la cultura.

“Margherita di Savoia -dichiara il sindaco Bernardo Lodispoto- nella giornata dell’evento diviene palcoscenico di arte e cultura e questo ci riempie di orgoglio. Si tratta di una manifestazione storica per il nostro territorio: la sua istituzione risale al 1968, quando l’Azienda di Soggiorno e Turismo di allora volle indire il primo premio a carattere regionale in Puglia. Il Premio “Margherita d’Oro” riscuote sempre più successo e questo è il segno che siamo sulla strada giusta, coniugando un format consolidato con l’innovazione del nostro tempo. E’ una manifestazione -conclude Lodispoto- che acquista e consolida il suo rilievo internazionale e noi continueremo a promuoverla anche in futuro”.

Dopo il successo delle scorse edizioni, l’appuntamento è per il 24 agosto in Piazza Generale Dalla Chiesa alle ore 20:30: qui inizierà la serata dedicata alla premiazione.

Sotto la direzione artistica di Nicola Miulli, l’evento verrà presentato dai conduttori televisivi Savino Zaba, Stefania Orlando e Alina Liccione. La manifestazione sarà aperta dal conduttore di Linea Verde di Rai Uno Peppone Calabrese il quale introdurrà l’evento con un monologo sui temi della sostenibilità.

La serata continuerà con la musica dal vivo di cantautori e compositori come Amedeo Minghi e dell’orchestra Stupor Mundi, con il soprano Libera Granatiero, voce Cristian Levantaci e Violino Solista Raffaele De Sanio. Lo spettacolo proseguirà con le danze aeree acrobatiche dal vivo della scuola professionale Dynamic Lab che si esibiranno con “Aqua Terra Fuoco e Aria”. Ma non solo: la Takabum Street Band accenderà l’entusiasmo nelle strade di Margherita di Savoia con una performance itinerante. Non mancheranno spazi comici, con protagonisti come i due volti noti di Zelig e Made in Sud Dino Paradiso e Diego Parassole (quest’ultimo unico eco-comico di Italia).

A chiusura dell’evento ci sarà il dj set del noto Marco Guacci rivolto ad un pubblico prettamente giovanile. Tutto è stato organizzato per coinvolgere ogni fascia della comunità, dai più grandi ai più piccoli.

La Margherita d’Oro 2024 avrà anche il compito di presentare il teaser-event ProspectUs, una rassegna culturale internazionale in agenda per il 2025 in modalità site specific per il territorio di Margherita di Savoia in cui le parole d’ordine saranno musica, poesia, scienza e dialoghi. ProspectUs avrà una location di assoluto fascino: si terrà, infatti, nella straordinaria cornice della riserva naturale delle Saline di Margherita Di Savoia.

