MILANO (ITALPRESS) – Torna il NABA Public Program con un calendario di iniziative aperte alla città dedicate alle arti visive e performative, al cinema, alla comunicazione, all’editoria, al design, alla moda e ai linguaggi digitali. NABA, Nuova Accademia di Belle Arti presenta la prima parte del palinsesto di eventi previsti per l’Anno Accademico 2026/27, che si terranno a partire da questo mese di settembre e fino a dicembre, nei Campus di Milano e Roma e in tanti luoghi culturali e creativi.

Mostre, talk, workshop e progetti interdisciplinari: ogni appuntamento è un’occasione concreta per trasformare idee e progetti in esperienze aperte al confronto con pubblici diversi. Le studentesse e gli studenti delle diverse Aree dell’Accademia sono chiamati a sperimentarsi in contesti reali e con le trasformazioni in atto nei linguaggi, nelle pratiche e negli scenari della creatività contemporanea e urbana. Il NABA Public Program interpreta, infatti, uno dei principi fondanti dell’approccio didattico dell’Accademia: imparare attraverso il fare, mettendo in relazione conoscenza, progettazione e pratica.

A inaugurare questo nuovo ciclo Designers + Makers | Showroom: Fashion, Textile, Knitwear, Sneakers by NABA Masters and Masters of Arts, in programma il 22 e 23 settembre 2026 nel Campus NABA di Milano (dalle ore 10 alle ore 19, in Via C. Darwin 20).

L’evento, quest’anno, entra nel calendario ufficiale della Milano Fashion Week S/S 2027 di Camera Nazionale della Moda Italiana, per raccontare i progetti dei Bienni Specialistici e dei Master Accademici dell’Area Fashion Design dell’Accademia.

Durante la Milano Fashion Week S/S 2027, dal 22 settembre, inoltre, le vetrine di Biffi Milano (Corso Genova 6) ospiteranno Biffi State of Mind – The September Issue: gli studenti e studentesse delle Aree Fashion Design e Design hanno lavorato alle vetrine, dedicate ciascuna a un magazine del gruppo editoriale Hearst, ispirandosi alle cover pensate per il numero di settembre dei magazine; e ancora, il 27 settembre, la studentessa del Biennio Specialistico in Fashion Design Olga Cosentino parteciperà a Milano Moda Graduate 2026, la manifestazione promossa dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, sfilando in passerella per la categoria YKK.

Il 30 settembre, in occasione della Milano Digital Week 2026 “La Città Generativa”, un evento del Comune di Milano e realizzato da TIG – The Innovation Group, dalle ore 14 alle 21 il NABA Public Program abiterà gli spazi di STEP Futurability District (Piazza Adriano Olivetti, 1), Knowledge Hub della Manifestazione, con “Envisioning Future Citizenships”, una selezione di progetti realizzati dall’Area Communication and Graphic Design, che esplora il rapporto tra creatività, innovazione digitale e la città del futuro. A completare il programma, dalle ore 18:30, gli studenti del Biennio saranno protagonisti di una pitch session dal titolo BEYOND THE INTERFACE – Matrici di Rigenerazione, moderata da Emiliano Audisio, Giornalista e Presidente di Frame – Divagazioni scientifiche.

Il 10 ottobre si terrà Hack Your Taurus NABA Open Lab, un progetto realizzato in partnership con Taurus nell’ambito di FeelMeBike, la settimana della Bici in programma a Milano dal 3 all’11 ottobre 2026. Gli studenti dell’Area Design sono coinvolti in un’attività interattiva con il pubblico dedicata alla reinterpretazione e personalizzazione di componenti della bicicletta.

Dal 22 al 25 ottobre NABA partecipa a Maker Faire Rome – The European Edition, il più importante evento europeo dedicato a innovazione, tecnologia e creatività. Per il terzo anno consecutivo, il campus di NABA di Roma prenderà parte alla manifestazione, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire da vicino il valore della ricerca progettuale e della sperimentazione interdisciplinare che caratterizzano l’esperienza formativa dell’Accademia.

L’Accademia torna a inserirsi all’interno del programma di BIG – Biennale Internazionale Grafica che si terrà a Milano dal 22 al 25 ottobre. L’appuntamento da segnare in agenda sarà NABA Paper Jam, una call dedicata ai progetti editoriali realizzati da studentesse, studenti e alumni NABA, con un evento previsto il 23 ottobre dalle ore 10 alle ore 20, nello Spazio Arena del Campus di Milano (Via C. Darwin 20).

Domenica 25 ottobre alle ore 17.30, inoltre, gli spazi dell’ADI Design Museum, sede principale di BIG, ospiteranno This Charming Mag: un incontro dedicato al ruolo dell’editoria indipendente come strumento di ricerca, sperimentazione e formazione all’interno dell’Accademia.

Dal 19 al 30 ottobre, sempre nell’ambito di BIG, sarà inoltre visitabile la mostra Reinventing Centrale, realizzata da NABA in collaborazione con MM Spa negli spazi di Centrale Milano in Piazza Diocleziano 5.

Dal 22 al 25 ottobre, nell’ambito di Romaeuropa Festival 2026, NABA presenterà NORA e Opinione pubblica, due installazioni di computer art sviluppate dagli studenti del Triennio in Graphic Design e Art Direction, campus di Roma.

Il Dipartimento di Arti Visive di NABA prosegue il proprio percorso di ricerca con un programma di incontri nel Campus di Milano dedicati alla riflessione sui contesti artistici e sulle teorie del contemporaneo. Tra gli altri, il 23 ottobre si terrà “In Dialogue with Carol Yinghua Lu and Liu Ding”, parte della rassegna Beyond the Curatorial, un incontro che porta in Accademia due figure di rilievo della scena artistica contemporanea internazionale, direttori artistici della XIX edizione della Biennale di Istanbul.

Anche quest’anno, NABA Public Program prende parte a FASHION GRADUATE ITALIA 2026, l’evento dedicato ai giovani talenti della moda promosso da Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS che si terrà dal 27 al 29 ottobre. Il programma comprenderà NABA Fashion Showcase, con una selezione di progetti in mostra dell’Area Fashion Design, e il NABA Fashion Show, la sfilata dedicata alle collezioni degli studenti dei Bienni Specialistici in Fashion Design e in Textile Design che si terrà giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 16 presso BASE Milano (Via Ambrogio Bergognone da Fossano 34).

L’Accademia prende parte anche quest’anno a BookCity Milano 2026 in programma dal 23 al 29 novembre con due appuntamenti che a partire dal libro esplorano temi legati alle discipline dell’Accademia.

Il NABA Public Program prosegue a dicembre con l’appuntamento di premiazione del progetto Carolina Herrera x NABA: Supporting Women’s Creativity, giunto alla terza edizione e nato per sostenere e valorizzare la creatività femminile nel mondo delle arti e accompagnato da un percorso di mentorship insieme alle artiste e designer Lucia Massari ed Elena Salmistraro dedicato agli studenti coinvolti.

Infine, da ottobre, il campus milanese accoglierà la Piazza Tales of Italy, un nuovo spazio progettato da Lavazza, il primo momento di una collaborazione tra NABA e Lavazza che prenderà vita attraverso un percorso di iniziative dedicate alla creatività e alla cultura del caffè, coinvolgendo gli studenti dell’Accademia.

“Il NABA Public Program è un’importante occasione per condividere con la città il lavoro di ricerca e di sperimentazione, il metodo che quotidianamente prende forma in Accademia – conclude Daniele Bisello o Ragno, NABA Managing Director – Attraverso questi appuntamenti, gli studenti possono confrontarsi con professionisti, istituzioni e pubblici diversi, portando la propria progettualità all’interno di un dialogo aperto con la cultura e i saperi contemporanei. La programmazione si inserisce nei momenti più significativi del calendario creativo e culturale nazionale, aprendosi al confronto con contesti urbani e internazionali in cui nuove idee, linguaggi e visioni possono incontrarsi”.

– foto archivio NABA, Nuova Accademia di Belle Arti –

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