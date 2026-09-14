Housing Mur, Bernini inaugura uno studentato da 173 posti al Seraphicum a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta oggi a Roma, alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e del Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, l‘inaugurazione del nuovo Studentato Seraphicum, in via del Serafico 3.

La struttura nasce dalla collaborazione tra i Frati Minori Conventuali e il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), grazie alle risorse del PNRR, e metterà a disposizione 173 posti letto, distribuiti in 108 camere singole e doppie, destinati agli studenti universitari.

Il progetto rappresenta un presidio concreto per il diritto allo studio nella Capitale, offrendo alloggi a prezzi calmierati, comprensive di utenze, wi-fi in fibra e pulizie. 52 posti letto saranno inoltre riservati agli studenti con minori possibilità economiche grazie alla convenzione con l’ente regionale per il diritto allo studio DiSCo Lazio.

“La realizzazione dello studentato – dichiara Padre Roberto Liggeri, responsabile della neonata struttura – è un risultato molto importante per il quale vanno ringraziati tutti i soggetti che lo hanno reso possibile, a partire dal Ministero dell’Università e della Ricerca”.

“Il nuovo Studentato Seraphicum – dichiara il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini – è un altro risultato concreto del Piano Housing, con cui abbiamo superato il target del PNRR, attivando oltre 63 mila nuovi posti letto per gli studenti in tutta Italia. Con la struttura che inauguriamo oggi aggiungiamo nuovi posti a un sistema che sta crescendo in tutto il Paese per rispondere a un bisogno reale degli studenti e delle loro famiglie. È così che rendiamo più forte il diritto allo studio”.

La cerimonia di inaugurazione si è aperta con i saluti di fra Carlos Alberto Trovarelli, Ministro Generale dei Frati Minori Conventuali, cui è seguito il tradizionale taglio del nastro alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, accompagnato dalla benedizione del Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

È poi intervenuto Padre Maurizio Di Paolo, procuratore generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali il quale ha voluto sottolineare, quanto sia “una gioia per noi Frati, mentre celebriamo l’ottavo centenario della morte di San Francesco, dare inizio ad una nuova storia per questo edificio, in cui torna a brulicare la gioventù, assetata di saperi e di vita, che non si accontenta di una stanza, ma cerca cura e attenzione”. “La decisione sulla nuova destinazione degli spazi è stata il frutto – ha spiegato padre Maurizio Di Paolo – dell’ascolto del territorio e della società”.

– Foto ufficio stampa –

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