Piano City Palermo, assessore Rini “È la cultura che si diffonde in ogni posto”

PALERMO (ITALPRESS) - "Piano City rappresenta l'idea stessa di cultura diffusa che questa amministrazione vuole realizzare: mi piace immaginarla come un bellissimo spartito urbano, dove i concerti non si fanno nei luoghi deputati ma è la cultura che si diffonde in ogni posto". Così l'assessore comunale alla Cultura Antonio Rini, a margine della presentazione della nona edizione di Piano City, con 41 spettacoli che da domani a domenica accompagneranno la città di Palermo coinvolgendo diversi quartieri. L'evento, realizzato in sinergia tra Comune, Fondazione Teatro Massimo e Associazione Piano City Palermo, è stato presentato al Teatro Massimo. "Quest'anno - aggiunge - ci sono due chicche con la mia impronta: Casa Professa e il museo Pitrè, due luoghi che negli anni hanno ricevuto poca attenzione e che ora su mia precisa indicazione sono stati valorizzati; siamo convinti che la cultura si deve diffondere sempre più con una meravigliosa contaminazione geografica, non solo facendo conoscere quei luoghi già noti nelle passate edizioni ma arricchendo ancora di più con nuovi spazi". vbo/azn