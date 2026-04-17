Torna “Banca Generali Un Campione per Amico”, la 25^ edizione al via da Livorno

ROMA (ITALPRESS) - Lo sport come strumento di inclusione, rispetto e benessere a partire dalle nuove generazioni. Al via la 25esima edizione di "Banca Generali - Un Campione per Amico", progetto in collaborazione con Sport e Salute, che farà tappa in 12 piazze italiane e che si pone come terapia d'urto per trasmettere ai più giovani l'importanza dell'attività sportiva, in piena sintonia con quanto sancito dall'articolo 33 della Costituzione italiana. Ambasciatori di questo messaggio saranno cinque grandi campioni dello sport azzurro: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani, Martin Castrogiovanni e Maurizia Cacciatori incontreranno migliaia di bambini giocando con loro a tennis, volley, calcio e rugby. Il tour prenderà il via da Livorno. mec/fsc/gtr