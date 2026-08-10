Torna a rapinare la stessa farmacia a distanza di 24 ore, fermato un 59enne a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Aveva scelto di tornare a colpire la stessa farmacia, in zona Ardeatina a Roma, a distanza di appena 24 ore: un 59enne romano è stato fermato dalla Polizia per rapina aggravata. Secondo quanto ricostruito dagli dagli agenti del IX Distretto Esposizione e dell’VIII Distretto Tor Carbone, l’uomo avrebbe raggiunto l’esercizio commerciale intorno all’ora di pranzo, arrivando in bicicletta. Una volta all’interno, armato di coltello, avrebbe minacciato i dipendenti per farsi consegnare l’incasso. Nel primo colpo, consumato il 31 luglio, si sarebbe travisato indossando un casco nero, riuscendo ad impossessarsi di circa 700 euro per poi fuggire a bordo di una bicicletta di piccole dimensioni. Il giorno successivo sarebbe tornato nello stesso esercizio commerciale, questa volta con abiti bianchi per modificare il proprio aspetto, utilizzando una bicicletta diversa e conquistando un bottino di circa 180 euro. L’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale si è rivelata decisiva per collegare i due episodi. A catturare l’attenzione degli investigatori è stata una vistosa fasciatura alla gamba: gli agenti sono quindi risaliti a un uomo senza fissa dimora, conosciuto nella zona.

Il cerchio si è definitivamente chiuso pochi minuti dopo il secondo colpo, quando gli agenti hanno intercettato un uomo perfettamente corrispondente alle descrizioni nei pressi di un bar della zona, ancora in sella alla bicicletta utilizzata per la fuga. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 180 euro in contanti, ritenuti provento della rapina appena consumata, e di un cavalletto metallico spezzato. Gli ulteriori accertamenti hanno infine consentito di chiarire anche il particolare della fasciatura che aveva accomunato le due rapine. Sotto la benda bianca, infatti, il cinquantanovenne celava una vistosa cicatrice sul polpaccio, che avrebbe presumibilmente tentato di mascherare per rendere meno riconoscibile quel tratto distintivo.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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