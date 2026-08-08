Roma, in fiamme cabina elettrica adiacente al centro di emodialisi del Policlinico Gemelli: pazienti evacuati, nessun ferito

ROMA (ITALPRESS) – Un incendio si è sviluppato nella centrale elettrica adiacente al centro di emodialisi ambulatoriale del policlinico Gemelli di Roma. L’immediata attivazione del sistema di allarme e del servizio antincendio unito al pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito di limitare i danni all’edificio.

Si è trattato di un evento molto circoscritto, tempestivamente governato, fanno sapere fonti del Gemelli, e tutti i pazienti sono stati trasferiti dal personale presso l’edificio centrale del Policlinico e nessuno ha avuto conseguenze sul piano clinico: il personale sanitario e della sicurezza ha gestito con grande professionalità l’emergenza assicurando la sicurezza dei pazienti e la continuità delle cure.

Il rogo sembra sia partito dal malfunzionamento delle batterie delgruppo di continuità, ma gli impianti elettrici e il gruppo elettrogeno sono indenni.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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