Spaccio a Roma Est, quattro arresti dei Falchi della Polizia

ROMA (ITALPRESS) – Dall’acquario domestico trasformato in caveau per la droga ai nascondigli nei pacchetti di sigarette per le consegne a domicilio. È il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato nella periferia est della Capitale, dove i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato quattro persone, interrompendo diversi segmenti della filiera dello spaccio.

Il primo intervento è avvenuto a Tor Bella Monaca: un romano di 46 anni ha tentato la fuga tra i palazzi alla vista degli agenti, venendo bloccato al quinto piano di uno stabile. La perquisizione ha consentito di recuperare dosi di cocaina e hashish, in parte nascoste sotto il coperchio di un acquario nella sua abitazione, insieme a un coltello a serramanico e a un’ingente somma di denaro contante. Per l’uomo sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di armi. A San Basilio i poliziotti hanno arrestato un 50enne romano a bordo di una bicicletta elettrica, sorpreso in una nota piazza di spaccio con diverse dosi di cocaina pronte per la cessione, occultate all’interno di un pacchetto di sigarette.

Gli altri due interventi sono stati effettuati a Ponte di Nona. Nel primo caso gli agenti hanno bloccato una donna trovata in possesso di cocaina, hashish e contanti subito dopo aver documentato alcune cessioni. Poco distante, infine, un uomo è stato arrestato per evasione dopo essere stato sorpreso in strada in violazione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a cui era sottoposto. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).