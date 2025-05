GENOVA (ITALPRESS) – Lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica, torna a Genova Palazzi svelati, l’evento grazie al quale vengono aperte ai cittadini le porte di palazzi istituzionali normalmente chiusi al pubblico, tra cui il palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari.

A partire da lunedì 26 maggio, tramite il sito ufficiale regione.liguria.it, sarà disponibile il link per prenotare la visita. Per alcuni palazzi la prenotazione è obbligatoria. All’interno del palazzo della Regione Liguria i visitatori potranno ammirare una serie di opere d’arte, tra cui dipinti di Alberto Beniscelli, Ferdinando Giuseppe Piana e Aldo Raimondi, artisti che animano la scena ligure tra fine ‘800 e inizio ‘900, le cui opere rimandano al periodo storico al centro degli eventi e delle iniziative di ‘Genova e l’800’. Oltre a questo, saranno visibili sculture di Francesco Messina e ci sarà la possibilità di ammirare alcune stanze e scoprire la storia dell’edificio. Le opere fanno parte della collezione dei beni del patrimonio interno della Regione Liguria.

I palazzi aperti al pubblico per l’edizione 2025 sono, oltre al palazzo della Regione, palazzo Doria Tursi (Via Garibaldi 9, apertura 10 – 19); palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio (via Garibaldi 4, apertura 10 – 18); palazzo della Borsa (Via XX Settembre 44°, apertura 10 – 18); museo dell’Accademia ligustica di belle arti (Largo Pertini 4, apertura 14.30 – 18.30); palazzo dell’università (Via Balbi 5, apertura 10 – 13); palazzo Lomellini Patrone, sede del Comando Militare Esercito “Liguria” (Largo della Zecca 2, apertura 10 – 13 e 14 – 19); palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (via della Mercanzia 2, apertura 9 – 13); museo del Risorgimento – Istituto Mazziniano (via Lomellini 11 – apertura 10 – 17); villa Sauli Bombrini Doria, sede del Conservatorio Paganini (via Albaro 38, apertura 11 – 14); caserma “San Giorgio” – Comando Regionale della Guardia di Finanza (piazza Cavour 1, apertura 9 – 13); INAIL – direzione Regione Liguria (via D’Annunzio 76, apertura 10 – 17.30); sala operativa Protezione civile – Regione Liguria (viale Brigate Partigiane 2, apertura 10 – 13 e 14 – 18); avvocatura distrettuale dello Stato (viale Brigate Partigiane 2, apertura 9 – 14); palazzo Ducale (piazza Matteotti 9, apertura 11 – 19, biglietto ridotto per ingresso alla mostra in corso); palazzo degli Uffici finanziari – Agenzia delle entrate (via Fiume 2, apertura 9 – 13.30); comando dei Vigili del fuoco (via Albertazzi 2, apertura 9 – 12); museo Diocesano – Chiostro dei Canonici di San Lorenzo (via Tommaso Reggio 20R, apertura 10 – 13 e 14 – 18).

