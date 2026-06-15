Liguria, Bucci “Riforma Schillaci è epocale, sono favorevole”

GENOVA (ITALPRESS) – “Io sono molto favorevole alla riforma dei medici di base e chiedo al ministro di continuare, perché questa è una riforma epocale”. Così il presidente ligure Marco Bucci a margine dell’evento ‘G19+2 Sanità. Regioni a confronto‘ a Genova con il ministro Orazio Schillaci. “È un grosso cambiamento, siamo assolutamente d’accordo che non si fa in un giorno, ma qualcuno deve cominciare – ha spiegato Bucci –. Quasi tutte le regioni d’Italia sono assolutamente favorevoli alla sua riforma, e noi vogliamo che si vada avanti”.

“La Liguria chiederà un aumento della quota di riparto del Fondo sanitario nazionale – ha proseguito Bucci – Questa è una domanda che va avanti ogni minuto, più finanziamenti ci sono e meglio è. Io non chiedo l’aumento in percentuale, io chiedo l’aumento in euro secchi”, ha aggiunto.

“Se c’è questo bisogno, ovviamente noi ci daremo da fare per risolverlo – ha aggiunto Bucci rispondendo al Comune di Genova che ha chiesto di versare 15 milioni per permettere all’azienda di trasporto pubblico Amt di pagare i fornitori – È un’anticipazione, i soldi arrivano sicuramente entro l’anno. Non so ancora se faremo un decreto, se ci sarà bisogno di una legge, probabilmente basterà una delibera di giunta. Comunque, adesso vediamo qual è la procedura amministrativa, perché noi non siamo soci, quindi non possiamo farlo in maniera diretta. Però lo faremo, questo è evidente”.

-Foto Regione Liguria-

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