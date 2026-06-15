L’Associazione Stella Maris ricorda i caduti e i dispersi in mare

IMPERIA (ITALPRESS) – Si è svolta alla Marina di Porto Maurizio la tradizionale cerimonia di deposizione della corona in memoria dei Caduti e dei Dispersi in Mare, organizzata dall’Associazione Stella Maris, alla presenza degli assessori regionali Alessandro Piana e Marco Scajola. L’iniziativa, nata nel 1984, un anno dopo la fondazione dell’Associazione Stella Maris avvenuta nel maggio del 1983, rappresenta da 42 anni un omaggio a tutte le persone che hanno perso la vita in mare e un’occasione per mantenere viva la memoria.

Nel corso della cerimonia l’assessore regionale Alessandro Piana è stato inoltre tesserato dall’Associazione Stella Maris, a testimonianza del legame e della vicinanza verso una realtà che da decenni custodisce una tradizione profondamente radicata nel territorio e nella cultura marinara ligure. Tradizione che anche l’assessore Marco Scajola custodisce da anni in qualità di socio onorario di Stella Maris.

“Essere qui oggi significa rendere omaggio a chi ha perso la vita in mare e alle loro famiglie – dichiara l’assessore regionale Alessandro Piana -. La memoria è un patrimonio prezioso che dobbiamo custodire e tramandare alle nuove generazioni. Ringrazio il presidente dell’A.P.S.D. Stella Maris Guido Ascheri e tutti i soci per l’impegno, la passione e la dedizione con cui ogni anno mantengono viva questa importante cerimonia. Entrare a far parte dell’associazione è per me motivo di orgoglio e rappresenta un ulteriore segno di vicinanza a chi, con grande senso di comunità, continua a onorare il rapporto profondo tra la Liguria e il suo mare”.

“Ricordare i marinai dispersi e caduti significa custodire una parte importante della storia e dell’identità della nostra comunità – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. La tradizionale consegna della corona d’alloro alla Capitaneria di Porto e la successiva posa in mare rappresentano un momento di grande valore umano e simbolico, così come la processione delle imbarcazioni, che unisce generazioni diverse nel segno della memoria, del rispetto e dell’appartenenza al territorio. Un sentito ringraziamento va al presidente Guido Ascheri e a tutti i volontari dell’A.P.S.D. Stella Maris che da diversi anni mi onorano con la tessere di socio onorario e che con passione e dedizione, continuano a mantenere viva una tradizione profondamente legata alla storia marinara di Imperia e di Borgo Marina”.

– Foto Regione Liguria –

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