Torino, Operazione Crack Village 2: un arresto e due misure cautelari per il contrasto allo spaccio di droga

TORINO (ITALPRESS) – Un arresto e due misure cautelari: è l’esito del nuovo filone dell’Operazione Crack Village 2, condotta dai carabinieri di Susa per il contrasto allo spaccio di droga.

L’arrestato è un uomo di 43 anni che, in seguito a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 200 grammi di marijuana e di vario materiale per il confezionamento degli stupefacenti. Per un 24 enne è scattata la misura degli arresti domiciliari, mentre a un 51 enne è stata notificata la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria ed è stato denunciato perché dentro casa nascondeva 2,5 grammi di cocaina. L’operazione Crack Village 2 era partita lo scorso 4 agosto e complessivamente ha fatto scattare sei misure cautelari.

