Torino, la denuncia di una mamma “Mio figlio disabile torturato da una baby gang ad Halloween”

TORINO (ITALPRESS) – “Mio figlio torturato, abusato e rasato da una baby gang. Temo per la sua vita, voglio giustizia”. E’ la denuncia di una mamma su Facebook in una intervista riportata sul quotidiano La Stampa. La donna ha raccontato che il figlio di 15 anni è stato ostaggio di una baby gang la notte di Halloween.

“La vicenda accaduta a Torino, dove un giovane ragazzo affetto da disabilità è stato sequestrato e aggredito nella notte di Halloween da tre coetanei, è un episodio gravissimo che interpella tutti noi come comunità” commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che prosegue: “Violenza, sopraffazione e mancanza di rispetto verso il prossimo sono segnali di un disagio profondo che non può lasciarci indifferenti. Serve un impegno corale delle istituzioni, della scuola, delle famiglie ù per restituire ai più giovani i valori dell’educazione, della responsabilità e del rispetto. Ai genitori del ragazzo e a chi gli è vicino esprimo tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza. Confido nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e i responsabili siano individuati e rispondano dei fatti commessi. È nostro dovere costruire una società in cui simili episodi non abbiano più spazio”.

