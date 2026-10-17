Torino, investe alcune persone fuori da una discoteca: arrestato un ventenne

TORINO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha individuato in un ventenne italiano, il giovane che ha investito delle persone all’uscita di una discoteca nel quartiere San Paolo, lo scorso 11 ottobre. Poco prima delle cinque del mattino, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Cesana angolo via Barge dopo diverse segnalazioni per una lite in strada. Giunti sul posto, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di un gruppo di persone, tra le quali una ragazza con ferite lacero contuse a una gamba.

La giovane, insieme ad altre persone, era stata investita da un’auto poi datasi alla fuga. Raccolte le testimonianze, gli agenti hanno dato inizio alle ricerche individuando il ragazzo all’interno del veicolo in un parcheggio di piazza San Secondo. Gli elementi raccolti e le testimonianze hanno portato alla contestazione del reato di tentato omicidio.

Inoltre, lo stesso, presentando valori alcolemici superiori ai limiti di legge, è stato deferito per guida in stato di ebbrezza. Nei giorni scorsi, l’autorità giudiziaria ha disposto per il giovane la misura degli arresti domiciliari. Sono in corso ulteriori accertamenti per la completa ricostruzione dell’accaduto.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

(ITALPRESS).