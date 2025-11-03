MILANO (ITALPRESS) – A ottobre cambia il podio di Top Manager Reputation (www.topmanagers.it), l’Osservatorio permanente curato da Reputation Manager SpA SB che misura la reputazione dei vertici delle più importanti aziende in Italia. Conquista per la prima volta la vetta l’AD di A2A Renato Mazzoncini (87.18) grazie alla grande risonanza del lancio di A2A Life Ventures, la società di venture capital creata dal Gruppo per sviluppare innovazione in Italia, con l’ambizione di spingere l’ecosistema industriale ed energetico europeo. Una mossa strategica importante per il Paese. Secondo l’AD di Eni Claudio Descalzi (86.94) che incontra il Presidente dell’Argentina e sigla con YPF un accordo da 100 miliardi di dollari per esportare gas, ricevendo il plauso del Governo italiano. Terzo Pier Silvio Berlusconi (86.19) con l’utile di MFE che sale a 130,2 milioni nel semestre. Quarto l’AD di Unicredit Andrea Orcel (82.82) che prepara nuove strategie in Germania per mettere a segno Commerzbank.

Al quinto l’AD di Intesa Sanpaolo Carlo Messina (82.76), lancia Academy4Future, il nuovo polo formativo che investe nella crescita delle 90mila persone del Gruppo. Dal sesto al decimo confermano le posizioni: Luca de Meo (81.81), impegnato nella riorganizzazione di Kering, Alessandro Benetton (79.99) che si espone sul rilancio della Formula 1, Urbano Cairo (78.14) che apre il Festival dello Sport a Trento, Stefano Donnarumma (77.40) che inaugura il Frecciarossa 1000 di nuova generazione e sigla nuove intese per la sicurezza sul lavoro, Matteo Del Fante (75.24), AD di Poste Italiane che taglia il traguardo dei primi 100 mila passaporti erogati. Sale di quattro all’undicesimo l’AD di Fincantieri Pierroberto Folgiero (73.41), grazie a progetti di rilevanza come gli accordi per robotizzare la produzione, nuove navi da crociera e il lancio del primo sistema integrato di droni subacquei. Al dodicesimo sale di due Flavio Cattaneo (72.66): l’AD di Enel, valutata positivamente da Goldman Sachs, riceve a Washington il premio NAIF alla carriera per la sua leadership.

Tredicesima Giuseppina Di Foggia (72.27), quattordicesima Cristina Scocchia (71.48) e quindicesimo Luca Dal Fabbro (70.48). Al sedicesimo sale di due Pietro Labriola (70.32) che incontra il Presidente del Brasile Lula insieme a Del Fante, Gian Maria Mossa (69.65), AD di Banca Generali che a settembre segna una raccolta di 402 milioni in crescita del 30%, si conferma diciassettesimo e Francesco Milleri (69.36) sale di uno al diciottesimo grazie al fatturato di Essiluxottica che supera i 20 miliardi nei primi 9 mesi. Chiudono la Top 20 Giuseppe Castagna (68.14) e Marina Berlusconi (65.65) che in una lettera al Corriere della Sera fa il punto sulla difficile situazione degli editori rispetto al dominio delle big tech. In Top 200 in crescita: Miuccia Prada (21°,+4) che svela a Parigi la Miu Miu Ss26.

Gianpiero Strisciuglio (30°,+7) che parla dei progetti di internazionalizzazione di FS; Alessandro Melzi d’Eril (53°,+26), eletto nuovo AD di Mediobanca; Francesco Mutti (64°,+12) che segna il record di oltre 728 mila tonnellate di pomodoro lavorate nella stagione 2025; Joerg Eberhart (74°,+13), per i buoni risultati dei suoi primi 9 mesi alla guida di ITA Airways, Fabrizio Di Amato (80°,+13), AD di Maire che festeggia il successo del primo Open Day globale con oltre 6000 persone; Yuri Santagostino (87°,+12), AD di Cap Holding che ottiene un finanziamento di 100 milioni di euro dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI). La classifica completa è disponibile su: www.topmanagers.it.

