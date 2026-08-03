Top manager reputation, a luglio Pier Silvio Berlusconi conquista la vetta

ROMA (ITALPRESS) – La Top manager reputation di luglio delll’Osservatorio Top Manager Reputation vede un cambio al vertice: Pier Silvio Berlusconi (92,06) conquista il primo posto con i nuovi palinsesti Mediaset, i risultati di MFE e Fininvest e il dibattito economico-politico. Sale al secondo posto Andrea Orcel (90,64), protagonista dell’espansione europea di UniCredit dopo l’operazione Commerzbank e del riconoscimento agli Euromoney Awards 2026. Completa il podio Carlo Messina (90,06), al centro del confronto sul futuro di MPS e delle iniziative di Intesa Sanpaolo dedicate all’educazione finanziaria. Quarto Claudio Descalzi (88,59), sempre al centro della questione energetica geopolitica e della transizione energetica. Ingresso di Eni nel business delle batterie, gigafactory di Brindisi e supercomputer HPC7, sesto nella classifica mondiale TOP500. Conferma il quinto posto Flavio Cattaneo (80,25), sostenuto dai risultati di Enel: dividendo in crescita e una presenza in Borsa che vale oggi circa l’8,7% di Piazza Affari, emissione bond da 2,5 miliardi di dollari.

Al sesto posto Renato Mazzoncini (80,87; +1,17), trainato dall’alleanza tra A2A ed Equinix, dal bilancio di sostenibilità di Brescia e dal posizionamento strategico sui data center. Sale settimo Urbano Cairo (79,62), tra le migliori performance del mese che in occasione dei palinsesti rivendica il posizionamento pluarale di La7. Completano la top 10 Matteo Del Fante (76,85), impegnato nell’Opas su Tim; Luca de Meo (72,30), protagonista delle iniziative di Kering e dell’accordo tra Gucci Beauty e L’Oréal; e Alessandro Benetton (71,87). A seguire si distinguono Claudio Andrea Gemme (13°,+2), sostenuto dai progetti infrastrutturali di Anas; Gian Maria Mossa (14°,+4), grazie al nuovo ETF di Banca Generali dedicato alle PMI; e Cristina Scocchia (15°, +2), che rafforza la presenza internazionale di Illycaffè con un accordo strategico negli Usa e un nuovo premio di risultato per i dipendenti. Sale di 4 al 19° posto Luigi Lovaglio (65,45; +2,52), tra i protagonisti del risiko bancario che coinvolge MPS, Intesa Sanpaolo e Banco BPM, seguito proprio da Giuseppe Castagna (64,29).

– foto da sito Top Manager Reputation –

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