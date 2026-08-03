ROMA (ITALPRESS) – È continuato nel fine settimana l’aumento del prezzo medio praticato alla pompa del diesel, ormai vicino ai 2,1 euro/litro. Il prezzo medio praticato della benzina, pur salendo più lentamente, è ai massimi da fine settembre 2023 e a un solo millesimo dai 2 euro/litro. Più nello specifico, in base ai dati del Mimit aggiornati al 3 agosto, il prezzo medio nazionale della benzina self è 1,999 euro/litro (rispetto a 1,995 euro/litro del 31 luglio) e quello del diesel self è 2,097 euro/litro (contro 2,080 del 31 luglio). Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, venerdì hanno chiuso in crescita sul diesel e in lieve discesa sulla benzina. Sulla rete carburanti sabato sono arrivati nuovi rialzi degli operatori, con Eni che ha rincarato di due centesimi il prezzo consigliato del diesel. In avvio di settimana il Brent viaggia in calo sotto gli 84 dollari al barile e il Wti sotto gli 80 dollari, sulle speranze di un accordo di pace in Medio Oriente.

Venendo al dettaglio dei prezzi per compagnie e no logo, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, i prezzi medi della benzina in modalità self praticati dalle compagnie sono tra 2,000 e 2,018 euro/litro (no logo 1,996). Per il diesel, i prezzi medi self praticati dalle compagnie si collocano tra 2,080 e 2,120 euro/litro (no logo 2,107). Sul servito per la benzina gli impianti colorati presentano prezzi medi tra 2,076 e 2,201 euro/litro (no logo 2,049). Sul diesel servito i punti vendita delle compagnie hanno prezzi medi compresi tra 2,175 e 2,285 euro/litro (no logo 2,163). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,758 e 0,785 euro/litro (no logo 0,749). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,587 a 1,702 euro/kg (no logo 1,620).

– foto IPA Agency –

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