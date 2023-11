Tolkien, Sangiuliano “Nelle sue opere valori di umanità e solidarietà”

Roma (ITALPRESS) - “Tolkien è un autore di grande successo mondiale, un successo che si ripete negli anni. C’è un universo in questo autore, infatti Tolkien è stato un grande accademico, un linguista, un narratore importante, per certi versi anche un filosofo. Noi vogliamo provare a ricomprendere tutto questo universo di Tolkien e soprattutto il suo richiamo ad alcuni valori che sono il rispetto per le person. Io penso che ogni persona meriti solidarietà da parte dell’altro, e questi valori li troviamo negli scritti di Tolkien che oggi raccogliamo”. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a margine della conferenza per presentare la mostra su ‘Tolkien, uomo professore autore’. “Quando la cultura è alta non ha una dimensione politica - ha proseguito -, io nei miei scritti cito spesso anche Antonio Gramsci perché lo considero un grande autore del ‘900 o anche il profilo ideologico di Norberto Bobbio che nelle sue pagine riporta una frase nella critica di Benedetto Croce - risponde Sangiuliano a un giornalista - ‘dobbiamo tornare all’aria aperta’, per molti decenni si è cercato di togliere l’aria mentre invece dobbiamo respirare, essere plurali ed essere aperti”. xl3/col3/gtr