Tesoro Messina Denaro, De Lucia “Certi esistenza altri importanti capitali”

PALERMO (ITALPRESS) - "La quantificazione dei beni sequestrati è solo orientativa. Attendiamo adesso i dati completi dalle autorità giudiziarie che hanno collaborato con noi. Siamo sicuri che esistono altri importanti capitali di una Cosa nostra che in questo momento noi abbiamo attenzionato sotto il profilo della famiglia trapanese, ma già per la sola famiglia noi sappiamo, e stiamo cercando le prove, che altri denari sono nella loro disponibilità". Lo ha detto il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, nel corso di una conferenza a Palermo in merito all'operazione della Guardia di finanza che ha portato al sequestro del patrimonio di Matteo Messina Denaro. col3/azn