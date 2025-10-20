Todde “Lo Stato ci deve 1 miliardo e 700 milioni di euro, ho chiesto di incontrare Giorgetti”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “La Sardegna vanta un credito di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro, risorse che non sono state riconosciute negli ultimi anni. Abbiamo chiesto un incontro al ministro Giorgetti per chiarire quante di queste somme potranno essere utilizzate già nella prossima manovra. È necessario superare un meccanismo che da troppo tempo blocca i fondi spettanti alla nostra Regione nelle maglie dello Stato centrale”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine del vertice di maggioranza di questa mattina in Consiglio regionale ha commentato la situazione della vertenza entrate con lo Stato in vista della prossima manovra finanziaria in via di definizione.

La presidente ha voluto fare quadrato con il Campo largo sul percorso del provvedimento da circa 10 miliardi di euro che vorrebbe approvare entro fine anno. Nel merito, Todde ha spiegato: “Il tema fondamentale è come arrivare all’approvazione della Finanziaria entro la fine dell’anno, in maniera tale da permettere a Comuni, Province e tutti gli enti intermedi di programmare con dei presupposti diversi rispetto al passato. Una buona programmazione è legata anche a una buona gestione della spesa”. Intanto, sulla vertenza entrate, Todde chiarisce che “è stato predisposto un documento articolato di richieste, che comprende anche la revisione dei tetti di spesa del 2009, ormai superati e non più adeguati alla realtà economica e istituzionale di una Regione a statuto autonomo come la Sardegna”.

