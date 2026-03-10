Todde “Lavoriamo per una pubblica amministrazione credibile e trasparente”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Si è tenuto questa mattina alla sede della Camera di Commercio di Cagliari l’evento “Facciamo semplice l’Italia, parola ai territori”, serie di incontri organizzati dal ministero della Pubblica amministrazione per illustrare le semplificazioni attuate e il portale per imprese e cittadini “Italia semplice”.

Prima delle conclusioni del ministro Paolo Zangrillo, è intervenuta la presidente della Regione Alessandra Todde: “Per noi il tema principale è come rendere non discrezionale la pubblica amministrazione: da persona che è stata a lungo imprenditrice so quanto sia importante sburocratizzare. Quindi il lavoro di razionalizzazione è fondamentale e parte dalla leggibilità dei passaggi che compie la Pa – ha esordito la presidente – . Nella nostra regione già appesantita da extra costi nella logistica e energia, una macchina amministrativa troppo complessa non ce la possiamo permettere e allora come Giunta abbiamo lavorato fortemente per la semplificazione”.

Molti gli esempi di digitalizzazione e nuovi servizi per cittadini e imprese citati dalla presidente della Regione: “Grazie a un protocollo con l’Università di Cagliari abbiamo dato vita al progetto ‘Gemello digitale” che permette il potenziamento dei servizi informativi verso i cittadini e facilita la digitalizzazione dei procedimenti. Un altro esempio molto concreto – ha proseguito la presidente – riguarda l’integrazione tra il SUAPE, il Catasto energetico regionale e il sistema georeferenziato (GIS) degli impianti da fonti rinnovabili, in modo da poter condividere i dati tra piattaforme, eliminare disallineamenti, frammentazioni e duplicazioni e rendere i servizi più efficienti per imprese e cittadini. È esattamente questo il punto: semplificare non vuol dire abbassare la qualità delle decisioni, ma costruire processi amministrativi più intelligenti, più coordinati, efficienti, rapidi e trasparenti. Tutto questo senza mai dimenticare la necessità di rispettare le norme e di preservare il patrimonio comune”, ha continuato Todde.

Grazie alla realizzazione di questi progetti abbiamo raggiunto gli obiettivi di attuazione degli interventi programmati con il Piano regionale del FESR”, il Fondo europeo di sviluppo regionale. Infine Todde ha voluto affrontare il tema dell’Intelligenza artificiale, una rivoluzione con cui le istituzioni devono necessariamente confrontarsi: “Rischiamo di avere una pubblica amministrazione distonica rispetto al mondo che sta cambiando, perché l’Intelligenza artificiale non deve essere usata come scudo per rallentare il processo di innovazione. Anche la pubblica amministrazione la deve utilizzare come acceleratore sapendo che abbiamo la responsabilità di essere credibili, trasparenti e chiari”, ha concluso Todde.

