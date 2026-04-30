OLBIA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle di Olbia hanno arrestato, in flagranza di reato, un 26enne di origine algerina, trovato in possesso di circa 21 grammi di cocaina e oltre 100 di hashish. Nel corso di un servizio di pattugliamento del centro cittadino di Olbia, i militari hanno notato un uomo a bordo di un monopattino elettrico sfrecciare tra i vicoli del centro storico, con un andirivieni frenetico. L’uomo è stato quindi fermato ed è risultato privo di documenti di riconoscimento e di occupazione. Alle domande dei militari si mostrava particolarmente nervoso, fornendo risposte contraddittorie.

A seguito del controllo gli sono stati trovati addosso un panetto di hashish e due involucri contenenti cocaina. A completare il quadro, denaro contante di piccolo taglio. Al sospetto che lo stesso potesse detenere altra sostanza stupefacente nella propria abitazione, i finanzieri hanno esteso la perquisizione al domicilio, rinvenendo un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. Il materiale è stato sequestrato e il soggetto tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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