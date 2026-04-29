Incendio nella notte a Sant’Antioco, va a fuoco un’auto: danni alla facciata di un’abitazione

CAGLIARI (ITALPRESS) – Incendio nella notte a Sant’Antioco. I Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia sono intervenuti per spegnere le fiamme su un’autovettura in sosta nella via Manno.

I Vigili del fuoco all’arrivo sul posto hanno delimitato l’area, spento le fiamme che avevano coinvolto l’intero veicolo e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Non si registrano persone coinvolte, ma lievi danni alla facciata di un’abitazione.

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme alle strutture vicine. Avviati gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.

-Foto ufficio stampa Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).