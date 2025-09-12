Todde “I problemi sono ancora tanti, ma lavoriamo per ricostruire la sanità sarda”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “C’è chi continua a dipingere la Sardegna come un’isola dove “tutto va male” e “nulla funziona”, anche con dati che risalgono ai primi mesi dell’anno e non tengono conto degli ultimi sei. Ho sempre fatto della trasparenza e della lealtà verso i cittadini il mio punto di forza. Non ho mai venduto soluzioni facili, né ho mai affermato che avremmo risolto tutto in poco tempo. Fin dal primo giorno di campagna elettorale ho detto chiaramente che per ricostruire dalle macerie in cui la Sardegna è stata lasciata da chi, per anni, ha anteposto il proprio interesse a quello della collettività, sarebbero serviti tempo e sacrifici. Questo è il nuovo patto di responsabilità che ho stretto con i cittadini”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in un lungo post sui social dove affronta il tema sanità.

“Comprendo, da sarda che vive e lavora qui, quanto sia difficile accettare che per cambiare le cose ci voglia tempo – prosegue Todde – Capisco, da cittadina, quanto sia ingiusto dover aspettare mesi per una risonanza, una TAC o un controllo. E mi arrabbio moltissimo, da Presidente, quando leggo che tanti miei concittadini sono obbligati a partire per potersi curare. So bene quanto sia più semplice puntare il dito e urlare piuttosto che comprendere, lavorare insieme per il cambiamento e avere fiducia. Ma io, da Presidente della Regione, devo andare avanti, perché su di me e la mia Giunta grava la responsabilità di governo e, soprattutto, il benessere dei sardi e delle sarde”. E ancora: “Spesso mi fermate quando faccio la spesa, quando cammino per le città o quando mi vedete mangiare un panino in pausa pranzo. Mi incoraggiate ad andare avanti e a stravolgere tutto”. Todde poi passa a elencare tutte le cose che sono state fatte in 17 mesi di governo, “per condividere l’impegno, la determinazione e il lavoro fatto, non certo per negare i moltissimi problemi ancora esistenti”.

Dall’assistenza sanitaria ai cup e alle liste d’attesa, fino ai bilanci delle Asl e alla violenza di genere. “Va tutto bene? Certo che no – conclude Todde – Sappiamo che i problemi sono ancora tanti, ma la direzione è chiara: passo dopo passo, la sanità sarda sta cambiando. Non con slogan ma con tanta fatica e fatti. E i fatti ci dicono che con lavoro, coraggio e fiducia possiamo restituire ai cittadini i servizi che meritano”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).