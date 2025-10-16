CAGLIARI (ITALPRESS) – “Voglio ribadire la fiducia e il rispetto per le istituzioni. Quello che cambierà è il senso di precarietà che è stato instillato in questi mesi. È stato stilato un patto con la maggioranza dei sardi, tutto quello che si distacca dalle risposte che devono essere date allontana dalla democrazia”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, nel corso della conferenza stampa convocata per commentare la sentenza della Corte Costituzionale sul caso decadenza.

“Voglio fare cose che possano incidere, serve tempo e le cose vanno messe in fila una ad una – ha proseguito Todde – Mi ha fatto piacere l’affetto e la solidarietà ricevuta. Voglio che le persono vedano il cambiamento. Ogni politico deve avere consapevolezza che questo è un incarico temporaneo, perciò è importante essere consapevoli di stare facendo il meglio che si possa fare. Io e la Giunta abbiamo sempre lavorato per dare risposte ai cittadini. Entreremo nel merito delle cose e dei problemi”.

Poi sui prossimi passi: “L’obiettivo più ambizioso è portare la finanziaria nei tempi, è un obiettivo su cui abbiamo lavorato per averla entro la fine dell’anno. Siamo poi consapevoli che sulla Sanità serve un cambio di passo, ma bisogna dire che ci sono problemi decennali. Ci sono però cose che possono messe a terra subito, come l’accordo con i medici di base e le liste d’attesa”. E sul rimpasto precisa: “La cosa più importante è la finanziaria. Io con i miei assessori mi trovo benissimo, sono soddisfatta. Se poi un partito esprime delle difficoltà le ascolteremo. Ma ne parleremo dopo la finanziaria”.

