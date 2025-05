Todde “Accesso alle risorse fondamentale per la nostra autonomia”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Io rappresento una Regione a statuto autonomo e per me è essenziale. Oltretutto essendo un’isola, lo è ancora di più. Quindi quello che è importante per la nostra autonomia è aver accesso alle risorse, alle infrastrutture che ci mettano allo stesso livello degli altri, che ci permettano di competere come le altre regioni, di sviluppare la nostra economia come le altre regioni”.

Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, commentando le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a margine del Festival delle Regioni di Venezia.

“Da una parte noi non vogliamo in alcun modo che le risorse vengano distribuite in maniera iniqua, perché chiaramente noi scontiamo un gap infrastrutturale importante a causa di investimenti che non sono stati fatti negli anni passati. Io sono di Nuoro ed è l’unico capoluogo di provincia che non ha il treno – ha ricordato Todde – Abbiamo quindi la necessità di investimenti, per questo noi combatteremo. Siamo un popolo e questo deve essere rappresentato rispetto alla nostra istruzione e ai beni culturali. La legge sull’autonomia differenziata premiava le regioni più ricche, scontando noi un gap dal passato non ci saremo trovati nelle condizioni di poter mai raggiungere le regioni più avanti. Vogliamo orgogliosamente essere competitivi”.

Poi un passaggio sull’Einstein Telescope in Sardegna. “Sono qua anche per promuovere un grandissimo progetto trasformativo che è l’Einstein Telescope, che l’Italia vuole portare a casa. Un progetto che trasformerebbe la Sardegna, con 1.500 scienziati che si stanzierebbero in maniera fissa nella nostra isola. Un’opportunità che assolutamente non voglio perdere e che insieme con la ministra Bernini vogliamo portare a casa”.

