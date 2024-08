PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Comunque vada domani la medal race, Ruggero Tita e Caterina Banti saliranno sul podio olimpico della classe Nacra 17, resta da capire su quale gradino. Dopo la squalifica nella decima regata – la prima odierna -, i due azzurri campioni tre anni fa a Tokyo hanno colto un quinto e un secondo posto, restando in testa alla classifica con 27 punti, con 14 lunghezze di vantaggio sul duo argentino composto da Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco e 20 sui due equipaggi al terzo posto, i britannici Gimson-Burnet e i neozelandesi Wilkinson-Dawson. Nella medal race di domani – fissata per le 14.43, vento permettendo – basterebbe un settimo posto per essere certi del metallo più prezioso ma, contrariamente a quanto emerso in un primo tempo, c’è un rischio bronzo: stando alla regola a5.2 applicata per la regata decisiva, una eventuale squalifica comporterebbe 22 punti (anzichè 20) e potrebbero essere raggiunti da uno dei terzi ed essere superati dagli argentini, finendo terzi.

