“Da Genova a New York”, la missione istituzionale del Comune entra nel vivo

GENOVA (ITALPRESS) – Sta entrando nel vivo la missione internazionale del Comune di Genova a New York, in occasione dell’approdo del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci, iniziato lo scorso maggio dal capoluogo ligure. La delegazione istituzionale, guidata dalla sindaca Silvia Salis e dall’assessora al Turismo e Commercio, Tiziana Beghin, è arrivata a New York il 4 luglio, dove la sera ha potuto assistere dal vivo alle celebrazioni per i 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza.

La missione oltreoceano ha l’obiettivo strategico di rafforzare i legami storici, culturali ed economici tra il capoluogo ligure e gli Usa. Domenica mattina, la delegazione genovese ha incontrato una nutrita rappresentanza della comunità italiana a New York, partecipando alla Santa Messa concelebrata da don Luigi Portarulo e dal cappellano di nave Vespucci, don Michele Mangialardi, nella basilica di Old Saint Patrick.

“Genova e New York hanno un’anima in comune, sono due città di porto, città dai cui le persone arrivano, dove si fermano e magari ripartono. Città pronte ad accogliere – ha detto la sindaca, Silvia Salis – dal nostro porto, con valigie piene di sogni e coraggio, sono partiti milioni di italiani; a Ellis Island, varcando la porta di questa grande nazione, hanno trovato la possibilità di costruire un futuro, contribuendo a rendere grande l’America. Le nostre città si parlano ancora oggi attraverso queste storie di vita intrecciate. Perché il sogno americano è fatto sicuramente da tante americane e americani, ma anche dalle tante comunità di immigrati che hanno contribuito a rendere grande questo Paese. E gli italiani non si sono mai tirati indietro: qui si sono integrati pur non avendo avuto vita facile nell’arrivare negli Stati Uniti, spesso affrontando momenti di grande incertezza. E sono proprio queste storie che ci insegnano il valore dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’accoglienza”.

Tra gli incontri della giornata, la delegazione si è confrontata anche con John F. Calvelli, presidente della National Italian American Foundation (NIAF). L’incontro ha offerto una preziosa opportunità di confronto per rafforzare le reti di collaborazione tra Genova e gli italiani in America, ragionando su possibili sinergie da concretizzare a partire dai prossimi mesi.

La giornata di ieri si è poi conclusa a bordo di Nave Amerigo Vespucci, con il ricevimento ufficiale, che ha visto anche la partecipazione del ministro Andrea Abodi e dell’ambasciatore italiano negli Usa, Marco Peronaci. La missione istituzionale prosegue oggi a bordo di Nave Vespucci con gli incontri con i rappresentanti dell’Associazione Liguri nel Mondo e con il Gruppo New York degli Ambasciatori di Genova nel Mondo. Nel pomeriggio, inoltre, la presentazione della città dedicata a stampa specializzata e tour operator. Il programma della giornata prevede anche un momento di confronto con le associazioni sportive italiane attive a New York e una visita privata al Museo dell’Emigrazione di Ellis Island. La missione è resa possibile anche grazie al supporto dei partner ufficiali del Comune di Genova: ITA Airways e Starhotels.

– Foto ufficio stampa Comune di Genova –

(ITALPRESS).