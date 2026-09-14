Thales Alenia Space si aggiudica il contratto per la costruzione del satellite geostazionario di telecomunicazioni NigComSat-2A

ROMA (ITALPRESS) – Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha firmato un contratto con NIGCOMSAT Ltd, società satellitare del governo nigeriano, per sviluppare NigComSat-2A, un nuovo satellite per telecomunicazioni in orbita geostazionaria.

Il satellite, con una massa al lancio di quasi 4 tonnellate e una vita operativa prevista superiore a 15 anni, sarà costruito sulla piattaforma Spacebus B2 di Thales Alenia Space e avrà una copertura dall’Africa occidentale e centrale fino a quella meridionale.

NigComSat-2A punta a rafforzare la connettività digitale nel continente, offrendo servizi di comunicazione sicuri e affidabili, trasmissioni televisive ad alta qualità, accesso internet anche nelle aree più remote e applicazioni digitali come chiamate vocali e streaming. Il progetto mira inoltre a sostenere famiglie, imprese, istituzioni pubbliche e industrie, contribuendo all’inclusione digitale, alle opportunità economiche e all’accesso all’informazione nelle comunità dove le reti terrestri sono limitate o difficili da realizzare.

“La firma di questo contratto rappresenta un passo decisivo nel percorso della Nigeria verso la trasformazione digitale”, ha dichiarato Nkechi Jane Egerton-Idehen, Managing Director e Ceo di NigComSat, sottolineando che il satellite “espanderà anche l’accesso a banda larga e servizi digitali affidabili per milioni di africani, in particolare nelle comunità svantaggiate e remote”.

Per Hervé Derrey, presidente e Ceo di Thales Alenia Space, “il satellite geostazionario NigComSat-2A consentirà a NigGovSat di rafforzare la propria posizione competitiva offrendo servizi affidabili e di alta qualità” e l’annuncio “sottolinea inoltre il successo della nostra linea di prodotti Spacebus B2”, riconosciuta per affidabilità, robustezza ed efficienza nei tempi di commercializzazione.

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