Francia, Dga e Aid sostengono il primo lancio di Baguette One nel 2027

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Direction générale de l’armement (Dga) e l’Agence de l’innovation de défense (Aid) metteranno competenze e infrastrutture a disposizione della start-up francese HyPrSpace per il primo lancio del dimostratore suborbitale Baguette One, previsto nel 2027 dal sito della Dga Essais de missiles a Biscarrosse, nelle Landes. Sviluppato nell’ambito di France 2030, il vettore monostadio di dieci metri servirà a validare in condizioni reali di volo le soluzioni tecnologiche destinate al futuro lanciatore orbitale commerciale OB1, progettato per collocare satelliti di circa 250 chilogrammi in orbita bassa, e potrà ospitare esperimenti in microgravità.

Baguette One utilizza una propulsione ibrida brevettata, sviluppata con il sostegno dell’Aid, che combina ossigeno liquido e combustibile solido in polietilene ad alta densità. Prima del lancio, il motore Toaster sarà sottoposto a una nuova prova a terra presso la Dga di Saint-Jean-d’Illac. La preparazione del volo sarà coordinata dalla Dga Essais de missiles con il contributo della Dga Maîtrise de l’information, della Dga Techniques aérospatiales e del Cnes, mobilitando capacità di misura, tracciamento e salvaguardia. Il ministero indica nel programma una tappa del sostegno pubblico al New Space francese e allo sviluppo di tecnologie duali, destinate anche a futuri servizi suborbitali civili e della difesa.

– foto IPA Agency –

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