Ispace porta gli studenti di Giappone e Corea del Sud in Lunar Academy Satellite

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIA DELLO SPAZIO) – La formazione di competenze interdisciplinari è uno dei temi con cui deve confrontarsi un’industria spaziale sempre più legata a software, intelligenza artificiale e tecnologie aerospaziali. È in questo contesto che si inserisce la Lunar Academy di ispace: il programma, denominato ufficialmente Lunar Academy Satellite, ha portato nella sede di Tokyo dell’azienda un gruppo di studenti universitari provenienti da Giappone e Corea del Sud. A darne notizia nei giorni scorsi è stata la stessa ispace, senza specificare nel post la data dell’incontro. L’azienda giapponese ha riferito di aver accolto Space Youth Connect, gruppo studentesco organizzato da studenti dell’Università di Tokyo, per un incontro dedicato all’industria spaziale e al ruolo assunto dagli operatori commerciali. Alla visita hanno partecipato circa 20 studenti universitari di Giappone e Corea del Sud. Il programma ha compreso una presentazione di ispace e delle sue missioni, una sessione di domande e risposte e una visita degli uffici della società. Un elemento significativo dell’iniziativa riguarda la composizione dei partecipanti. Secondo quanto comunicato da ispace, gli studenti provenivano da diversi ambiti di studio, tra cui ingegneria spaziale, intelligenza artificiale e software. La varietà dei percorsi accademici riflette una caratteristica rilevante della Space Economy: la convergenza tra competenze aerospaziali e discipline digitali. Lo sviluppo di missioni e servizi spaziali richiede infatti capacità nella progettazione di veicoli e sistemi, ma anche competenze legate al software, all’elaborazione dei dati e all’automazione. Nel caso dell’incontro di Tokyo, la fonte non consente di misurare gli effetti del programma sulla formazione o sull’ingresso degli studenti nel mercato del lavoro. L’aspetto di interesse è piuttosto il modello di relazione rappresentato dall’iniziativa: studenti con specializzazioni differenti vengono messi direttamente a contatto con un’impresa impegnata nelle attività lunari commerciali.

Il confronto, riferisce ispace, ha riguardato anche “l’industria spaziale e il ruolo in continua evoluzione delle aziende spaziali commerciali”. Un tema che inserisce l’incontro nel più ampio processo di trasformazione dell’ecosistema spaziale, caratterizzato da una crescente presenza di operatori privati accanto ai programmi istituzionali. Lunar Academy Satellite è il programma attraverso il quale ispace offre agli studenti occasioni di confronto con persone e idee legate all’evoluzione del settore spaziale. La visita di Space Youth Connect ne mostra una delle modalità: accesso diretto all’ambiente aziendale, presentazione delle missioni e dialogo con chi opera nel settore. La presenza di studenti provenienti sia dal Giappone sia dalla Corea del Sud aggiunge una dimensione internazionale all’iniziativa. Non si tratta, sulla base delle informazioni disponibili, di una collaborazione istituzionale o industriale tra i due Paesi, ma di un incontro che mette in relazione studenti di diversa provenienza all’interno dell’ecosistema spaziale asiatico. Anche la portata quantitativa resta circoscritta: circa 20 partecipanti, senza dati disponibili su investimenti, risultati occupazionali o successivi percorsi professionali. Sarebbe quindi improprio attribuire alla singola iniziativa un impatto misurabile sul mercato del lavoro spaziale. Il valore dell’iniziativa va piuttosto ricondotto al tema del capitale umano. Per l’industria spaziale commerciale, la disponibilità di professionalità capaci di operare all’intersezione tra tecnologie aerospaziali e competenze digitali rappresenta uno degli elementi necessari a sostenere programmi tecnologicamente complessi. ispace ha dichiarato di voler continuare a coinvolgere studenti di diversi Paesi attraverso i propri programmi educativi, con l’obiettivo di contribuire alla crescita della prossima generazione di professionisti dell’ecosistema spaziale. L’incontro di Tokyo rappresenta, in questa prospettiva, un esempio circoscritto del raccordo che può svilupparsi tra formazione universitaria e industria.

– foto IPA Agency –

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