ROMA – Il Department of Livestock Development della Thailandia, ha ufficialmente autorizzato la ripresa delle importazioni di carne suina stagionata proveniente dall'Italia.

“La riapertura del mercato thailandese conferma la fiducia verso le nostre eccellenze agroalimentari e la capacità dell’Italia di affermarsi a livello internazionale, grazie all’impegno e alla collaborazione tra le imprese e le istituzioni. Dopo oltre due anni di intensi negoziati, in stretto coordinamento con il ministero della Salute, la struttura commissariale per la peste suina africana e la rappresentanza italiana a Bangkok, siamo giunti alla soluzione del problema. Riapriamo il mercato ai nostri imprenditori e rafforziamo l’immagine dell’Italia come leader nel cibo di qualità. È un segnale positivo per la regione asiatica che apprezza le produzioni italiane e che rappresenta importanti opportunità commerciali per le nostre eccellenze”, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

