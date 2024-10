Tg Sport – 9/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Italia, contro il Belgio privo di Lukaku per la continuità - Serie B, tra il Pisa che sorride e la Cremonese in crisi - Sinner vola ai quarti a Shanghai, Shelton ko in due set - Ciclismo, per la prima volta annullata la Tre Valli Varesine - La dinastia Maldini, da nonno Cesare al nipote Daniel con l’Italia mc/gtr