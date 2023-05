Tg Sport – 8/5/2023

In questa edizione: - Nel giorno della festa del Napoli, sorride anche la Juve - Real Madrid, un altro titolo in bacheca in attesa del City - Formula 1, a Miami è ancora strapotere Red Bull - Primo weekend del Giro d'Italia nel segno di Evenepoel e Milan - La Barba al Palo - C'è anche il campionato delle "rimanenze" mc/gsl